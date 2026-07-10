Un quart de logements Airbnb en moins sur un an à Bruxelles après des amendes

La plateforme de location Airbnb a perdu près de 1.500 maisons, appartements et chambres en un an à Bruxelles, soit une baisse de 23%, écrit vendredi L’Echo sur la base de son analyse de chiffres récents d’Inside Airbnb.

D’après les informations disponibles sur ce site, qui aspire les données de la célèbre plateforme américaine d’hébergement touristique, 6.171 biens de courte durée (moins de 30 jours) étaient proposés à la location sur Airbnb en juin 2025, contre 4.750 le mois dernier. Les logements entiers – qui représentent près des trois quarts des biens – ont chuté de 24% et les chambres privées de 20%.

Les communes de Forest (-35,8%), Uccle ou Etterbeek (-34%) ont été particulièrement désertées, tandis que Bruxelles-Ville – qui compte le plus de biens en location sur Airbnb – a vu 15% des logements temporaires situés sur son territoire mis hors ligne.

Avec un logement sous pression et un phénomène de location qui passait sous les radars, le gouvernement a soumis depuis 2016 les exploitants – dont ceux présents sur Airbnb – à une série de conditions. Si les règles sont présentes depuis plusieurs années, le sursaut des propriétaires qui ont quitté la plateforme en ligne a certainement fait suite à la salve d’amendes et de taxes de séjour rétroactives infligées par le fisc régional, écrit le journal. Bruxelles Fiscalité s’est armée des données enfin transmises par la multinationale américaine pour envoyer environ 1.900 amendes l’été dernier, pour un montant estimé entre 1,5 et 2 millions d’euros.

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Belga