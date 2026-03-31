Un policier écope de 185 heures de travail d’intérêt général pour avoir frappé un collègue

Un agent d’une zone de police bruxelloise, qui a cassé le nez d’un collègue, a été condamné mardi par le tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine de travail d’intérêt général de 185 heures. Les faits se sont produits lorsque l’agent a surpris son collègue au lit avec son ex-compagne, également policière.

Le prévenu, C., et cette collègue ont entretenu cette relation un certain temps, avant de se séparer pendant l’été 2023. Quelques mois plus tard, durant la nuit du 22 au 23 octobre 2023, C. est rentré de force dans l’appartement de son ex-compagne et l’a surprise au lit avec un collègue de la même zone. Selon la victime, C. lui a assené un coup de poing au visage qui lui a cassé le nez, mais lui a aussi provoqué des gonflements et des douleurs au cou.

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La femme s’est aussi constituée partie civile et a fait valoir qu’il s’agissait de harcèlement. Selon son avocat, C. s’était déjà introduit à deux reprises à son domicile durant la nuit, et l’homme n’arrivait pas à tourner la page.

La défense de C. a demandé l’acquittement pour le harcèlement et a plaidé pour une peine de travail d’intérêt général ou un sursis pour les autres faits : “Mon client et cette femme ont entretenu une relation passionnée pendant trois ans, mais elle souffrait de sautes d’humeur. Même après avoir mis fin à leur relation, ils sont restés en contact étroit, comme le montrent clairement les messages échangés.”

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La femme faisait savoir régulièrement qu’elle n’allait pas bien, après quoi C. lui rendait visite, selon l’avocat de C. : “C’était également le cas cette nuit-là. Dans la chambre, il a senti une odeur d’alcool, et son collègue a d’abord voulu lui donner un coup de pied. Il a alors riposté d’un coup de poing.”

Le tribunal correctionnel a acquitté le policier des faits de harcèlement et l’a condamné à une peine de travail d’intérêt général de 185 heures pour coups et blessures et violation de domicile. S’il ne s’acquitte pas de cette peine comme il se doit, il encourt une peine d’emprisonnement de douze mois.

Belga