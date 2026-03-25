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Deux policiers cités dans trois affaires distinctes de morts en cellule

Les deux policiers évoqués sont toujours en exercice au batiment RAC de la rue Royale.

Deux policiers sont cités dans au moins trois affaires distinctes lors desquelles a perdu la vie en cellule. C’est ce que revèlent ce mercredi matin nos confrères de l’Echo, du Tijd, du Vif et de Knack à la suite d’une vaste investigation “PoliceX120”. Les trois décès en question ont eu lieu entre janvier 2021 et janvier 2023 au RAC, le bâtiment qui abrite un sous-sol de 18 cellules gérées par la zone de police Bruxelles-Capitale et Ixelles rue Royale. Il s’agit d’Ilyes Abeddou, Mohamed Amine Berkane et Sourour Abouda. Leur trois décès ont suscité de nombreuses questions quant au manque de suivi des personnes sous la responsabilité des services de police.

Les deux policiers évoqués sont toujours en exercice au batiment RAC. Sollicitée par nos confrères, la police s’est refusée à tout commentaire.Le Parquet de Bruxelles indique que “l’instruction est toujours en cours pour l’ensemble de ces dossiers”.

Rédaction

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