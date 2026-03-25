Violences policières : la cour rejette la récusation d’une juge demandée par la zone de police Bruxelles-Ixelles

La zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles soutenait que la magistrate de la chambre du conseil avait “préjugé” en demandant que la zone de police figure explicitement au réquisitoire du parquet concernant les faits du 24 janvier 2021. La cour d’appel n’a visiblement pas suivi cet argument.

Mardi soir, Me Laurent Kennes a annoncé que la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles contesterait la décision de la cour d’appel devant la cour de cassation. Même si la juge dont la zone de police demandait la récusation ne siègera plus en chambre du conseil à partir du 1er avril, la zone de police souhaite poursuivre au plus haut niveau le débat juridique qu’elle a ouvert dans ce dossier.

Le pourvoi en cassation ralentira forcément le reste de la procédure, pour cette affaire très volumineuse de violences policières. Le dossier pénal comprend, à ce stade, 51 parties, dont 35 prévenus.

Le 24 janvier 2021, plusieurs jeunes avaient été arrêtés et emmenés à la caserne de police d’Etterbeek après une manifestation organisée place de l’Albertine pour dénoncer une justice de classe et des abus d’autorité de la part de policiers. À la caserne, des jeunes ont subi de la violence, mais aussi des insultes sexistes et racistes, de la part de policiers. La zone de police a d’ailleurs été condamnée pour ces arrestations au civil, le 14 mars 2025.

Belga