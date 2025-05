Un policier bruxellois détenu aux États-Unis, il risque 20 ans de prison

Un policier de la zone Bruxelles Capitale/Ixelles a été interpellé par le FBI aux États-Unis en avril pour “sollicitation en ligne d’une mineure à des fins sexuelles“, a rapporté Sudinfo vendredi.

Selon le quotidien, les forces de l’ordre du Texas ont utilisé la pratique du “piège policier“, en provoquant une infraction pour prendre le Belge sur le fait, alors qu’il tentait de s’offrir un rapport sexuel avec une personne dont l’âge, 14 ans, était bien indiqué.

Au Texas, “solliciter une mineure en ligne à des fins sexuelles, peu importe son âge, même s’il n’y a pas eu de rencontre physique, constitue une infraction qui peut vous valoir jusqu’à 20 ans de prison et une amende substantielle ainsi qu’un enregistrement en tant que délinquant sexuel en cas de condamnation“, précise Sudinfo.

La zone de police de Bruxelles Capitale/Ixelles a indiqué au journal “être informée des faits“. “Une enquête interne a été immédiatement ouverte afin de faire toute la lumière sur la situation. En fonction des résultats de cette enquête, des mesures appropriées seront prises à l’encontre du policier concerné, conformément aux procédures en vigueur“, indique sa porte-parole au quotidien.

Selon Sudinfo et Het Nieuwsblad, il s’agit d’un inspecteur de 26 ans originaire du Limbourg. Les Affaires étrangères ont, de leur côté, confirmé avoir pris connaissance du dossier et suivre la situation via leur poste consulaire aux États-Unis. Le Service public fédéral ne fournira pas d’autre commentaire “étant donné qu’il s’agit d’une affaire individuelle“.

