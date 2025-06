Un plan d’été pour mettre fin aux longues files d’attente à Brussels Airport

Ces derniers mois, les fils d’attente pouvaient durer jusqu’à deux heures.

On devrait passer moins de temps dans les files d’attente aux contrôles des passeports cet été à l’aéroport de Bruxelles National. Le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin (MR) l’a indiqué lundi après-midi lors de la présentation du plan été de la police aéroportuaire.

Ces derniers mois, les files d’attente pouvaient durer jusqu’à deux heures. Des renforts et du personnel supplémentaire devraient mettre un terme à ces désagréments. Des agents supplémentaires seront affectés aux contrôles des passeports pendant les périodes de pointe. Les jours orange, la capacité augmentera de 30 %, et de 40 % les jours rouges. Les renforts seront temporairement prélevés sur d’autres services, mais à long terme, un recrutement et une formation ciblés devraient permettre d’augmenter les effectifs. Dans les semaines à venir, un sixième box supplémentaire sera installé pour les agents de la police aéroportuaire. Ces six cabines seront toutes opérationnelles les jours de forte affluence. Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport, salue ces nouvelles mesures. “Nous, et certainement nos voyageurs, apprécions cela. Brussels Airport est un hub stratégique, et le contrôle aux frontières est un élément essentiel de notre opération. La police en est un maillon crucial”.

Une interview de Bernard Quintin

Belga – Photo : Belga