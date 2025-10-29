Passer la navigation
Un piéton heurté par un tram à Ixelles: la circulation temporairement interrompue entre Buyl et Meiser

Un accident entre un tram et un piéton s’est produit ce mercredi après-midi à Ixelles.

Sur le boulevard Général Jacques, un piéton a été heurté par un tram entre les arrêts Roffiaen et la gare d’Etterbeek, vers 13h30. “Aux dernières nouvelles, la personne est consciente“, nous informe Cindy Arents, la porte-parole de la Stib. La police confirme l’accident et la présence des secours sur place. Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles, ajoute qu’un SMUR, une ambulance et une autopompe étaient sur place. La victime a été évacuée vers l’hôpital sous escorte du SMUR.

Les lignes de tram 7 et 25 ont été interrompues entre Buyl et Meiser. “Des bus navettes ont été mis en place pour assurer la continuité du service”, a ajouté la porte-parole de la Stib.

La rédaction – Photo : Google Street View

