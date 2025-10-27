Bruxelles : les accidents piétons-trams ont chuté de moitié en dix ans

En 2024, 23 accidents ont été recensés, contre plus de 40 par an il y a dix ans, avec un pic de 52 en 2016. Une évolution encourageante, même si chaque accident reste potentiellement grave.

Bruxelles enregistre une baisse significative des collisions entre trams et piétons. La STIB souligne que cette amélioration s’inscrit dans un effort global pour la sécurité routière. Les collisions avec vélos et trottinettes diminuent également, malgré l’augmentation du nombre de déplacements en mobilité douce. La société collabore avec Bruxelles Mobilité et les communes pour sécuriser les traversées piétonnes et mène des campagnes de sensibilisation régulières.

La priorité du tram reste un point central : il ne peut dévier de sa trajectoire et a besoin de distances de freinage plus longues qu’un véhicule classique. La STIB rappelle que les comportements à risque, comme traverser en dehors des passages prévus ou ignorer un feu rouge, peuvent avoir des conséquences graves.

Avec l’arrivée de l’automne, la STIB intensifie ses actions pour limiter les risques liés aux feuilles mortes sur les rails, en les nettoyant et en répandant du sable pour améliorer l’adhérence.

Malgré cette tendance positive, quatre décès ont été déplorés l’an dernier. La prévention et la sensibilisation restent donc essentielles pour renforcer la sécurité de tous sur le réseau.

Rédaction – Photo : STIB