“Un petit coeur, c’est tout ce qu’on peut faire”: des riverains se mobilisent contre l’abattage d’arbres place Saint-Denis

Dans le cadre du réaménagement de la place Saint-Denis, la commune de Forest prévoit l’abattage d’une vingtaine d’arbres, principalement des frênes et quelques tilleuls. Les riverains s’y opposent et se mobilisent. Ils craignent ce mardi que les arbres soient abattus demain.

Depuis plusieurs années, les riverains s’opposent à l’abattage des arbres place Saint-Denis, même si le projet prévoit la plantation de nouveaux à quelques mètres. Les arbres à abattre sont situés le long des façades ensoleillées des terrasses de cafés. “Ils nous offrent de l’ombre en été et masquent la vue sur l’usine Audi. Ils nous manqueront terriblement, d’autant plus que les nouveaux arbres ne sont pas plantés le long du trottoir, mais sur la place elle-même. Il leur faudra des décennies pour atteindre la même hauteur“, expliquait une riveraine à Bruzz en février dernier.

Du côté de la commune, on explique que ce projet s’inscrit dans une volonté d’offrir plus d’espaces verts et ne pas avoir le choix, d’autant que “cinq arbres sont malades. Les nouveaux sujets seront plus grands, auront déjà un certain âge et offriront plus d’ombrage. Il ne faudra pas attendre quinze ans avant d’avoir de l’ombre“, précisait Alain Mugabo, échevin de l’Urbanisme et des Espaces verts, à La Capitale.

Les riverains mécontents ne sont pas convaincus et ne se sentent pas écoutés par la commune. Ils redoutent un abattage prévu demain mercredi. Puisque “c’est tout ce qu’on peut faire“, ils collent des coeurs (un “petit coeur brisé“) et des explications ce mardi sur les arbres menacés. Les habitants ont demandé à être entendus devant le conseil communal de ce mardi soir.

BX1 – Images riverains