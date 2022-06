Un nouveau centre d’innovation médicale à Bruxelles pour “donner une méthodologie aux hôpitaux”

Ce projet permettra de faire le lien entre les entreprises et les hôpitaux en quête d’innovation.

L’hôpital universitaire de Bruxelles (H.U.B) vient d’être sélectionné, suite à un appel à candidatures, pour mettre en place en son sein un nouveau Centre d’Innovation Médicale en Hôpital. Pour sélectionner les projets, lifetech.brussels accompagnera l’hôpital. Pour en parler, Hélène Linsmeau de lifetch.brussels était l’invitée du 12h30.

Tout d’abord, c’est quoi un centre d’innovation médicale ? “L’objectif ici, c’est de donner une méthodologie à un hôpital bruxellois pour avoir un processus d’innovation en son sein. Et cela, notamment en travaillant en collaboration avec des entreprises qui sont existantes”, explique Hélène Linsmeau. En d’autres termes, ajoute-t-elle, “on a d’un côté des entreprises qui vendent aux hôpitaux et doivent comprendre leurs besoins et d’un autre côté, on a des hôpitaux qui doivent bouger et évoluer. L’idée c’est de donner cette méthodologie pour faire le lien.”

L’Hôpital universitaire de Bruxelles (HUB) regroupe l’hôpital Erasme, l’Institut Jules Bordet et l’hôpital des enfants reine Fabiola. Concrètement, en son sein sera mise en place une équipe multidisciplinaire les besoins des patients et des praticiens seront interrogés avec l’objectif de voir comment améliorer leurs besoins. Sur base de ça, explique Hélène Linsmeau, “on va prioritiser et sélectionner une ou plusieurs solutions existantes sur le marché. On aimerait bien que la solution soit à Bruxelles et en Belgique, sur ce premier appel à projet on ne peut pas être sûr que ce soit bruxellois”. Néanmoins, ajoute-t-elle, “il faut vraiment voir ce centre comme l’occasion de donner une méthodologie aux hôpitaux. In fine, on pense que l’impact pour les entreprises bruxelloises sera là.”

■ Une interview de Vanessa Lhuillier