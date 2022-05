L’Hôpital universitaire de Bruxelles (HUB) sélectionné pour accueillir un nouveau Centre d’Innovation Médicale

L’Hôpital universitaire de Bruxelles (HUB) regroupe l’hôpital Erasme, l’Institut Jules Bordet et l’hôpital des enfants reine Fabiola.

L’hôpital universitaire de Bruxelles (HUB) a été sélectionné pour accueillir un nouveau Centre d’Innovation Médicale. L’initiative est portée par hub.brussels, l’agence bruxelloise pour l’accompagnement de l’entreprise, et a comme objectif d’aider l’hôpital à identifier les besoins d’innovation médicale et d’y apporter des réponses concrètes.

“Il existe un manque criant de ponts entre le monde de l’entrepreneuriat et le milieu hospitalier”, souligne le communiqué de presse de hub.brussels. Celui-ci ajoute que ce centre d’innovation médicale permettra d’“apporter des réponses innovantes, que ce soit par exemple le besoin de nouvelles technologies en bloc opératoire ou encore l’amélioration de l’accompagnement à long terme des patients.”

“Nous sommes convaincus que l’identification des besoins doit émaner des acteurs de terrain, qui sont au plus proches des patients et de leur réalité (processus d’innovation « bottom-up »). C’est en capitalisant sur l’ensemble de ces innovations que nous renforcerons l’efficacité et la qualité des soins que nous apportons à nos patients et que nous répondrons aux attentes de ceux-ci en termes d’accessibilité, de coût et de service,” déclare Renaud Witmeur, CEO de l’Hôpital Universitaire de Bruxelles (HUB).

Précisons que ce centre d’innovation médicale est un projet-pilote. Hub.brussels espère qu’il inspirera d’autres hôpitaux en Région bruxelloise.

A.D. – Photo : Hub-Brussels