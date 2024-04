La Région bruxelloise annonce des exportations record à l’international

Les exportations bruxelloises ont connu une hausse significative, au cours des cinq dernières années, a annoncé lundi la secrétaire d’Etat au Commerce extérieur, Ans Persoons (Vooruit).

Entre 2019 et 2022, les exportations de biens ont augmenté de 25,9%. L’année 2020, marquée par la pandémie de Covid-19 a connu un recul de 5,5% avant une reprise nette en 2021 (+10,2%) et un bond très important en 2022 (+20,8%). Au premier semestre 2023, 6 milliards d’euros de marchandises en provenance de la Région capitale ont été vendues à l’étranger, soit une augmentation de 37 % par rapport au même semestre 2022.

“Bruxelles figure désormais pleinement sur la carte économique internationale. Durant cette législature, nous avons travaillé sur un city-marketing attractif et nous avons ouvert des Brussels Houses mettant en avant nos produits et notre expertise. Nos conseillers économiques à l’étranger ont également joué un rôle important et ils verront leur mission élargie dans les années à venir“, a commenté la secrétaire d’Etat, dans un communiqué.

Hub.brussels à l’étranger

Hub.brussels compte, à l’étranger, 33 bureaux qui soutiennent les entreprises bruxelloises exportant leurs biens, services et expertise à l’étranger et font office de premier point de contact pour investisseurs potentiels à Bruxelles.

Au cours de la législature qui s’achève, cinq nouveaux postes ont été ouverts : à Rabat, Sao Paulo, Copenhague, Ramallah et Genève. Le nouveau bureau suisse, a été officiellement inauguré le 19 mars dernier. Selon Mme Personns, la Suisse se place aujourd’hui au 7e rang des exportations de biens en provenance de Bruxelles.

Certains postes fermeront cette année: Tunis, Beyrouth, Cologne et Pékin. La défense des intérêts locaux sera reprise en étendant la zone de mandat d’autres postes dans la région et en coopérant avec les représentants économiques wallons et flamands.

Deux nouvelles ouvertures sont déjà prévues pour 2025 : Vienne et Dubaï.

Belga – Photo : Belga