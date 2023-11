Vers la fin des aides bruxelloises à l’exportation ? Ans Persoons botte en touche, BECI s’insurge

Se dirige-t-on vers la suppression des aides à l’exportation pour les entreprises bruxelloises ?

Alors que le budget de la Région bruxelloise prévoit de se serrer la ceinture l’année prochaine, se dirige-t-on vers la suppression des aides à l’exportation pour les entreprises bruxelloises ?

D’après La Libre, la secrétaire d’État bruxelloise aux Relations internationales, Ans Persoons (Vooruit.Brussels) le souhaite, même si son cabinet, interrogé par nos confrères, est plus laconique et parle uniquement de “décisions prises en matière de subsides à l’exportation“, qui seront dévoilées prochainement au Parlement bruxellois.

► Article | Budget bruxellois : comment économiser 150 millions d’euros ? (24/10/2023)

“Augmenter encore l’exil des entreprises bruxelloises vers la Flandre et la Wallonie“

Du côté de BECI, la Chambre de Commerce et Union des Entreprises à Bruxelles, on explique avoir appris l’information par la presse, avec étonnement : “une fois de plus les entreprises, et dans ce cas-ci les PME, sont sacrifiées sur l’hôtel des restrictions budgétaires. Ces subsides représentent environ 4 millions d’euros par an“, réagit Olivier Willocx, CEO de BECI. Ainsi, selon lui, les PME ont besoin de ce soutien pour décrocher des marchés à l’étranger, identifier des clients, négocier, etc. Afin, par exemple, de se rendre à l’étranger, à la rencontre de clients ou en participant à des salons.

“Après les différents obstacles auxquels sont confrontées les entreprises pour développer leurs affaires au sein de la Région, notamment en terme de mobilité, de taxes ou de délivrance de permis, voilà une décision supplémentaire qui augmentera encore l’exil des entreprises bruxelloises vers la Flandre et la Wallonie“, ajoute Olivier Willockx, “Si on voulait faire en sorte que Bruxelles devienne un désert économique, on ne s’y prendrait pas autrement !

BECI demande désormais à Ans Persoons d’annuler cette décision.

Rédaction – Photo : Belga (archives)