Economie : une représentation bruxelloise est désormais ouverte à Ramallah

Le secrétaire d’État bruxellois aux Relations internationales et au Commerce extérieur, Pascal Smet (one.brussels – Vooruit), est actuellement en mission en Palestine et en Israël, avec le président du Parlement bruxellois Rachid Madrane (PS).

L’Agence bruxelloise pour l’Accompagnement de l’Entreprise, Hub.brussels, a ouvert ce mercredi un bureau à Ramallah (Palestine). Ce bureau servira aussi les entreprises flamandes et wallonnes, conformément à l’accord de coopération existant entre les Régions.

Une première

Pascal Smet a souligné qu’en ouvrant ce nouveau bureau de représentation, Bruxelles visait à améliorer et intensifier les relations commerciales directes avec le territoire palestinien occupé et à renforcer les possibilités de coopération au développement. Jusqu’alors, le territoire n’a jamais accueilli de bureau de représentation belge.

La représentation bruxelloise qui a pris ses quartiers dans le même bâtiment que l’agence belge de développement a été accueillie très positivement par les chambres de commerce et les autorités locales. Ramallah est un centre économique et financier et la région de Ramallah et Al-Bireh est considérée comme une région potentielle pour la coopération au développement bruxelloise.

Les trois Régions disposent désormais de locaux pour rencontrer les entreprises du territoire palestinien occupé. Un collaborateur local supplémentaire sera recruté. En 2020, la Belgique occupait la 8e place des pays européens en matière d’exportation de biens vers le territoire. Le secteur des TIC (technologies d’information et de communication) s’y est fortement renforcé ces dernières années, notamment dans le domaine du développement de logiciels. Il s’agit d’un secteur très important pour la Région bruxelloise et son économie de services.

Le bureau de représentation bruxellois de Tel-Aviv poursuit quant à lui ses activités. Israël est reconnu au niveau international comme la Start-Up Nation : c’est le pays qui présente le taux le plus élevé au monde de jeunes entreprises et de brevets en proportion de sa population. Selon Pascal Smet, aucun soutien aux entreprises opérant dans les colonies n’est prévu.

Droits humains

Les droits humains et la coopération au développement seront au cœur de la mission bruxelloise dans le territoire palestinien occupé et en Israël. Le renforcement des liens économiques va de pair avec ces aspects. Plusieurs rencontres politiques sont prévues ainsi que des activités sur la coopération avec les ONG et la coopération au développement. “En tant que capitale européenne et deuxième ville la plus cosmopolite au monde, nous menons une politique internationale active pour nouer des relations constructives avec le plus grand nombre possible de régions. C’est dans ce cadre que nous ouvrons aujourd’hui ce bureau de représentation bruxellois à Ramallah“, a affirmé, dans un communiqué, le secrétaire d’État bruxellois aux Relations internationales et au Commerce extérieur.

“L’ouverture d’une représentation bruxelloise à Ramallah est symbolique à plus d’un titre, mais ma présence en tant que président du Parlement bruxellois est avant tout la traduction d’une volonté démocratique des Bruxellois de soutenir la population palestinienne“, a pour sa part commenté Rachid Madrane.

Avec Belga