La Ville de Bruxelles anticipe une éventuelle extension du Métro 3 jusqu’à Zaventem

Le cabinet du bourgmestre précise qu’il ne s’agit bien que d’une “éventualité”.

Alors que le chantier du Métro 3 patauge, la Ville de Bruxelles anticipe déjà d’éventuels prolongements vers Haren, voire Zaventem. Une “amorce” a été demandée en bout de ligne lors de la commission de concertation qui s’est penchée ce lundi sur la demande de permis de construction jusqu’à Bordet, rapporte la DH. “Rien n’est fait. Mais autant déjà penser à l’avenir. Si un jour on veut prolonger la ligne, il faut que ce soit possible sans avoir trop d’implication sur le trafic”, explique le cabinet du bourgmestre bruxellois Philippe Close (PS) à nos confrères.

À noter qu’il ne s’agit bien là que d’une demande, la décision finale revenant aux instances régionales.

Toujours est-il qu’avant d’atteindre Zaventem, les autorités ont encore de nombreux problèmes à régler en ce qui concerne le chantier déjà entamé. Seul le tronçon sud, entre Albert et Bruxelles-Nord, est déjà en travaux. La ligne est attendue pour 2031. Le tronçon nord, à savoir l’extension jusqu’à Bordet et la création de sept nouvelles stations (Liedts, Colignon, Verboekhoven, Riga, Tilleul, Paix et Bordet), est prévu pour 2035 et n’en est pour le moment qu’à la phase d’esquisses. La demande de permis introduite il y a plusieurs années n’a toujours pas reçu de feu vert.

Conservation du patrimoine bruxellois

Parmi les considérations à prendre en compte par les autorités pour ce chantier, il y a notamment la conservation du patrimoine bruxellois.

Invité dans Bonjour Bruxelles ce mardi matin, Stefaan Van Acker, architecte membre de la Commission Royale des Monuments et des Sites, explique que les réticences de la CRMS en ce qui concerne la ligne vers Schaerbeek et Evere ne concernent pas seulement la place Collignon mais aussi l’aménagement de plusieurs entrées des futures stations qui vont nuire au paysage et aux perspectives. “Nous trouvons que les logiques techniques ont vraiment pris le dessus sur la sensibilité patrimoniale.”

BX1 – Photo : Belga