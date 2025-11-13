Un nouveau campus technologique de 1.200 places ouvre à Anderlecht

Le projet, mené conjointement par la Commission communautaire flamande (VGC), l’enseignement GO! et la commune d’Anderlecht, propose un parcours continu du primaire au secondaire technique, ainsi qu’un espace pour l’enseignement aux adultes et une crèche pouvant accueillir 54 enfants.

Un nouveau campus technologique et durable, baptisé STREAM, a ouvert ses portes mercredi à Anderlecht, offrant 1.200 places supplémentaires dans l’enseignement néerlandophone à Bruxelles. La nouvelle infrastructure regroupe l’école primaire De Stroomboot (480 élèves) et GO!4TECH, qui proposera des formations innovantes en STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) à plus de 800 jeunes.

Le bâtiment, à la conception durable, est situé entre la rue Walcourt et la rue Henri Deleers, au cœur de la zone du canal, un quartier en pleine mutation. “Campus STREAM est un lieu où l’innovation et la collaboration sont centrales. C’est une étape importante pour l’enseignement néerlandophone à Bruxelles”, a déclaré Dirk De Smedt, membre du collège de la VGC en charge de l’Enseignement. La présidente du collège de la VGC, Elke Van den Brandt (Groen), a quant à elle salué “un endroit où les enfants peuvent grandir, apprendre et découvrir dans un environnement chaleureux et vert”.

