Un nombre record de Belges possèdent plusieurs logements

Plus de 905.000 Belges possèdent deux logements ou plus, un chiffre record, rapporte dimanche De Zondag sur base de données du Service public fédéral Finances.

La Belgique comptait exactement 5.062.913 propriétaires au 1er janvier 2025, soit plus de 30.000 de plus qu’en 2024, ressort-il des chiffres du SPF. Le nombre de propriétaires de plusieurs logements est ainsi passé de 889.962 en 2024 à 905.590 l’année dernière. En 2020, un peu plus de 800.000 personnes étaient dans cette situation.

Autres chiffres interpellants: 6.451 Belges possèdent entre vingt et cinquante biens, et un petit groupe de 917 personnes en possède plus de cinquante.

Belga