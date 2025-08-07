Passer la navigation
Un motard grièvement blessé dans un accident à Laeken

Un motard a été grièvement blessé mercredi après-midi dans un accident de la circulation dans la commune bruxelloise de Laeken, a confirmé la police de Bruxelles-Capitale/Ixelles après que Bruzz a publié l’information.

L’accident s’est produit vers 17h00 sur la place Emile Bockstael à Laeken. Le motard est entré en collision avec un petit camion. Il a été grièvement blessé et a été transporté à l’hôpital dans un état critique. La cause exacte et les circonstances de l’accident font encore l’objet d’une enquête.

Belga – Photo : Belga

07 août 2025 - 09h44
Modifié le 07 août 2025 - 11h36
 

