Un kilo de cannabis découvert par la police de la zone Ouest

“Le 28 janvier, vers 17h30, une patrouille de la zone de police Bruxelles-Ouest a remarqué une personne au comportement suspect”, a indiqué la police. “Celui-ci observait son environnement avec beaucoup d’attention et surveillait de près la patrouille de police. Il a rapidement saisi un sac. Lorsqu’il a été interpellé par nos collègues, la personne était manifestement nerveuse.”

Sur interpellation de la police, l’individu a ensuite reconnu que son sac contenait du cannabis. La patrouille a alors procédé à une perquisition à deux adresses, toutes deux positives.

La police a découvert lors des perquisitions 1.185,55 g de fleurs de cannabis, 662,50 g d’herbe de cannabis, 257,38 g de champignons hallucinogènes et 13,23 g de cocaïne.

Un téléphone portable, de l’argent, du matériel d’emballage ont également été saisis. La police indique qu’un deuxième suspect s’est ensuite présenté au commissariat.

Après audition, les deux suspects ont été mis à la disposition du parquet de Bruxelles le lendemain.

La juge d’instruction a inculpé et placé un des suspects sous mandat d’arrêt. Le deuxième individu, également inculpé, a été libéré sous conditions.

La police indique que cette action s’inscrit dans le cadre du plan d’action drogues de la zone de police Bruxelles-Ouest, qui vise à lutter contre la vente et la consommation de stupéfiants.

Belga