Un jeûne solidaire de cinq jours “pour la justice en Palestine” débutera lundi à Bruxelles

Un jeûne solidaire de cinq jours “pour la justice en Palestine” débutera lundi à l’église du Béguinage à Bruxelles, sous l’impulsion de l’association House of Compassion. L’objectif: réclamer la fin du “génocide à Gaza” et, pour ce faire, des sanctions concrètes de la Belgique envers Israël.

Quinze jeûneurs prendront part à l’action, organisée avec le mouvement Refugees for Dignity (RFD), dont fait partie le journaliste palestinien Omar Kareem. Ce dernier avait mené, l’année dernière, une grève de la faim pendant deux mois.

Alors que plus de 50.000 Palestiniens ont été tués depuis l’attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, qui a engendré une réplique ravageant la bande de Gaza, “experts en génocide, rapporteurs de l’Onu, ou encore organisations de défense des droits humains […] s’accordent pour dire que les actions israéliennes sont de nature génocidaire”, a insisté l’association, qui déplore le manque d’action de la Belgique.

Les grévistes exhortent les dirigeants politiques à faire respecter le droit international et à prendre toutes les mesures nécessaires “pour prévenir le génocide et mettre fin à l’apartheid ainsi qu’à la colonisation en Cisjordanie, conformément à la Convention de 1948 et aux décisions de la Cour internationale de justice (CIJ)”. Réclamant la suspension de toute coopération diplomatique, économique et militaire avec le gouvernement et l’armée israéliens, ils appellent au respect des mandats d’arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI).

L’action s’inscrit dans un mouvement européen qui se présente comme apolitique, laïc et non-violent, connu sous le nom de “Faim de justice pour la Palestine”. Depuis janvier 2024, plus de 500 personnes y ont participé, dont des professionnels de la santé ayant été témoins de massacres à Gaza. Dans le cas où des partisans seraient tentés de rejoindre les jeûneurs, la coordinatrice de House of Compassion, Geneviève Frère, souligne qu’il est nécessaire de prendre d’abord contact avec l’association. Le jeûne est en effet déconseillé aux personnes diabétiques et il est recommandé de consulter un médecin avant de commencer.

