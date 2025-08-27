Passer la navigation
Un homme retrouvé mort ce mercredi après-midi dans le centre de Bruxelles

Un suspect a pu être arrêté.

Mercredi après-midi, le corps sans vie d’un homme a été découvert dans un immeuble de la rue de Laeken, dans le centre de Bruxelles. La police a rapidement interpellé un suspect, confirme le parquet de Bruxelles.

Selon les premiers éléments rapportés par Het Laatste Nieuws, un témoin est entré dans un immeuble de bureaux de la rue et a demandé d’appeler les secours, affirmant qu’un homme gisait dans une mare de sang dans un bâtiment situé en face.

Un suspect arrêté

Les policiers et les services d’urgence sont intervenus et ont retrouvé un homme décédé au deuxième étage de l’immeuble. “Les services de police ont été appelés mercredi après-midi et ont trouvé un homme décédé sur place“, a déclaré Laura Demullier, porte-parole du parquet de Bruxelles. “Il y aurait eu l’intervention d’un tiers. Un suspect a pu être arrêté, il s’agit d’un homme né en 1961.

Le ministère public a immédiatement été informé et a ouvert une enquête. Le laboratoire de la police judiciaire fédérale et un médecin légiste se sont rendus sur place pour procéder aux premières constatations. Le parquet et le juge d’instruction doivent également se déplacer sur les lieux.

La victime n’a pas encore été identifiée“, a encore précisé la porte-parole. “Dans l’intérêt de l’enquête, le parquet ne fera pas d’autres commentaires.

Belga

27 août 2025 - 14h17
Modifié le 27 août 2025 - 14h21
 

