Un homme retranché dans un immeuble derrière le Palais de Justice met le feu à son appartement : un policier a été intoxiqué

Un homme s’est retranché dans un immeuble de la place Jean Jacobs, à proximité du Palais de Justice et a bouté le feu dans le bâtiment. Un policier a été intoxiqué.

La police et les pompiers ont été mobilisés sur la place Jean Jacobs, ce lundi vers 13h, après avoir reçu un appel signalant un homme retranché dans son appartement, “possiblement armé“, communique la porte-parole de la zone de police.

“À l’arrivée de nos équipes, il est apparu que le suspect aurait également incendié l’immeuble à appartements“, indique-t-elle également, précisant que le bâtiment a été évacué.

La police n’est pas encore en mesure de communiquer sur le nombre de blessés, mais précise qu’un policier a été intoxiqué par la fumée.

La rédaction – Photo : Google Street View