Un homme interpellé après une altercation à l’hôpital Saint-Jean

Les faits se sont produits le mercredi 8 avril vers 18h00. Selon la police, une personne s’en est prise au personnel de l’hôpital lors d’une altercation sur place. Une patrouille est alors intervenue afin de maîtriser l’individu.

Celui-ci a été privé de liberté et mis à disposition du parquet de Bruxelles. Les agents de sécurité ont, eux, été entendus dans le cadre du dossier. A ce stade, aucune charge n’est retenue à leur encontre, a précisé la zone de police. L’enquête se poursuit afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de l’incident.

Belga