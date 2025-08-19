Un homme blessé au couteau à Uccle

Les faits se sont produits rue Vanderkindere.

Un incident s’est produit mardi après-midi rue Vanderkindere à Uccle, a confirmé le parquet de Bruxelles. Deux personnes se sont affrontées, vraisemblablement des voisins, mais les circonstances des faits ne sont pas encore claires à ce stade. Un influenceur bruxellois indique, sur Instagram, être la victime.

Lors de l’altercation, l’une des deux personnes a été blessée à la tête. Selon le parquet, les jours de la victime ne sont pas en danger. Il s’agit du Bruxellois connu sur les réseaux sous le pseudonyme “binks.de.bxl”.

Sur son compte Instagram, l’influenceur a expliqué avoir “croisé un ami qui poursuivait un homme qui venait d’agresser une femme”. Selon lui, cet homme serait ensuite sorti de chez lui armé d’un couteau, avant de le blesser superficiellement au visage.

Les pompiers de Bruxelles précisent avoir été alertés vers 14h35. Un SMUR et une ambulance ont été envoyés sur place. La victime, consciente, a été évacuée en ambulance simple vers l’hôpital.

La police est rapidement intervenue et a arrêté le suspect. Le laboratoire de la police judiciaire fédérale a été requis sur place pour procéder aux constatations.

Le parquet poursuit son enquête afin de déterminer le déroulé exact des faits.

Belga, image Caravaggio