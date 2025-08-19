Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Un homme blessé au couteau à Uccle

Les faits se sont produits rue Vanderkindere.

Un incident s’est produit mardi après-midi rue Vanderkindere à Uccle, a confirmé le parquet de Bruxelles. Deux personnes se sont affrontées, vraisemblablement des voisins, mais les circonstances des faits ne sont pas encore claires à ce stade. Un influenceur bruxellois indique, sur Instagram, être la victime.

Lors de l’altercation, l’une des deux personnes a été blessée à la tête. Selon le parquet, les jours de la victime ne sont pas en danger. Il s’agit du Bruxellois connu sur les réseaux sous le pseudonyme “binks.de.bxl”.

Sur son compte Instagram, l’influenceur a expliqué avoir “croisé un ami qui poursuivait un homme qui venait d’agresser une femme”. Selon lui, cet homme serait ensuite sorti de chez lui armé d’un couteau, avant de le blesser superficiellement au visage.

Les pompiers de Bruxelles précisent avoir été alertés vers 14h35. Un SMUR et une ambulance ont été envoyés sur place. La victime, consciente, a été évacuée en ambulance simple vers l’hôpital.

La police est rapidement intervenue et a arrêté le suspect. Le laboratoire de la police judiciaire fédérale a été requis sur place pour procéder aux constatations.

Le parquet poursuit son enquête afin de déterminer le déroulé exact des faits.

Belga, image Caravaggio

Lire aussi :

Partager l'article

19 août 2025 - 16h32
Modifié le 19 août 2025 - 18h05
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales