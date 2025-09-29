Un exemplaire de Tintin venude à 71.000€
Un exemplaire de On a marché sur la Lune, signé par Hergé et six astronautes de la mission Apollo, dont Buzz Aldrin, a été adjugé 71 000 € sur Catawiki. Ce prix, plus du double de l’estimation initiale fixée à 32 000 €, établit un nouveau record pour un album de Tintin vendu sur la plateforme.
L’enchère s’est jouée dans un duel tendu entre un collectionneur luxembourgeois et un amateur français, qui ont commencé à surenchérir à partir de 37 000 €. C’est finalement le premier qui a remporté l’ouvrage, désormais considéré comme l’album de Tintin le plus cher jamais vendu sur Catawiki.
