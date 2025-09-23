Passer la navigation
Un exemplaire exceptionnel de Tintin mis aux enchères

Il est signé par des astronautes des missions Apollo.

Un exemplaire exceptionnel de l’album “On a marché sur la lune” est en vente aux enchères sur le site Catawiki, relèvent nos confrères de La Capitale. Publié en 1954, l’album était précurseur du passage sur la lune des astronautes du programme Apollo en 1969. L’exemplaire en question est d’ailleurs dédicacé par Hergé lui-même, ainsi que par six astronautes du programme, dont Buzz Aldrin, Fred Haise ou encore Edgar Mitchell.

L’offre frole les 30.000 euros à l’heure d’écrire ces lignes. Elle est estimée entre 32.000 et 36.000 euros.

Si vous souhaitez enchérir, l’album est disponible ici

Rédaction

23 septembre 2025 - 07h08
Modifié le 23 septembre 2025 - 07h09
 

