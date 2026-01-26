Un tableau exceptionnel de Willem Key présenté au BRAFA en avant-première, avant sa restauration

Un véritable trésor se dévoile à la BRAFA. La Fondation Roi Baudouin présente en avant-première à la foire d’art l’une de ses nouvelles acquisitions : un tableau du 16e siècle signé du maître flamand Willem Key. Il s’agit ici de sa seule œuvre signée et répertoriée.

Une déploration du Christ, tout juste d’être descendu de sa croix, mourant, est exposée à la BRAFA, avant d’être transféré en atelier pour être restaurée. Pas question de toucher aux couleurs, même si certaines d’entre elles ont disparu avec le temps comme le bleu de la tunique de la vierge Marie, devenu gris.

► Lire aussi | Le patrimoine belge particulièrement à l’honneur lors de la 71e édition de la Brafa

Willem Kay, figure majeure de la renaissance flamande apparaît sur le tableau au côté de deux personnages. Ce sont les donateurs, ceux qui ont financé le tableau.

L’œuvre vient d’être acquise par la fondation Roi Baudouin. L’exposition remet à l’avant plan la renaissance flamande, un courant artistique moins connu.

La fin de la restauration est prévue pour octobre. Ensuite, l’œuvre sera exposée à Louvain.

■ Reportage de Romain Vandenheuvel et Charles Carpreau