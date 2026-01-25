Le patrimoine belge particulièrement à l’honneur lors de la 71e édition de la Brafa

Après être passés au travers d’un sas paré des flamboyances d’un soleil couchant, les férus d’art et les curieux pourront déambuler dans les Palais 3, 4 et 8 du Heysel à la découverte de 147 galeries venues de 19 pays.

Plus de vingt spécialités seront représentées, de la verrerie à l’art contemporain, en passant par les tableaux de maîtres anciens, la céramique, le mobilier ancien et design, l’orfèvrerie, les sculptures, les tapis et textiles, les livres rares, les photographies et la joaillerie. Au total, entre 12.000 et 15.000 œuvres seront exposées.

Au détour des allées, les visiteurs pourront aussi admirer les récentes acquisitions de la Fondation Roi Baudouin, qui célèbre ses 50 ans, ainsi que quelques chefs-d’œuvre confiés aux musées et collections publiques belges par l’institution.

Parmi ceux-ci figurent un tapis Art Déco d’Elisabeth De Saedeleer, un bracelet de Pol Bury, un châle en dentelle de Bruxelles en point de gaze, une peinture Pop Art d’Evelyne Axell ou encore un tableau du maître anversois Willem Key. Le public pourra d’ailleurs en apprendre davantage sur le processus de restauration de ce panneau lors de la foire, avant qu’il soit confié au M Leuven.

En tant qu’invitée d’honneur, la Fondation Roi Baudouin organisera également une série de conférences autour de pièces issues de sa collection, ainsi qu’une série de petits concerts.

L’an dernier, plus de 72.000 collectionneurs, conservateurs, mécènes et amateurs d’art avaient franchi les portes de la Brafa.

Belga