Un détenu de la prison de Haren agresse plusieurs gardiens, un surveillant blessé

Le gardien blessé a été emmené à l’hôpital mais a pu entretemps quitter l’établissement hospitalier.

Un détenu de la prison de Haren a agressé plusieurs gardiens mercredi après-midi. Un surveillant a été blessé au cours de l’incident. Les faits, rapportés par Sudinfo et Het Nieuwsblad, ont été confirmés par l’administration pénitentiaire.

Le détenu à l’origine de l’incident avait été transféré à Haren depuis une autre prison le week-end dernier et n’était pas connu pour être agressif. Mais mercredi après-midi, il s’en est soudainement pris à un gardien. Celui-ci a demandé du renfort à ses collègues et lorsque deux autres surveillants sont arrivés, le détenu s’est à nouveau déchaîné. “Un surveillant a été blessé et emmené à l’hôpital”, explique Kathleen Van De Vijver, la porte-parole de l’administration pénitentiaire. “Cette personne a entretemps pu quitter l’hôpital et regagner la prison. L’impact de l’incident est également difficile sur le plan mental, c’est pourquoi la procédure ‘incident critique’ a été activée. La direction et le personnel se rencontreront encore mercredi soir.”

Une grève dans toutes les prisons du pays est prévue de jeudi à vendredi soir. Le personnel réclame davantage de sécurité, et que des mesures soient prises en ce sens, le plus rapidement possible.

■ Interview de Laurent Lardinois, secrétaire CGSP au micro d‘Emma Druelles