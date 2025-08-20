Un café soupçonné d’être un repaire de trafiquants de drogue fermé à Laeken

Un café de Laeken soupçonné d’être un lieu de trafic de drogue a été fermé, et son gérant arrêté.

La samedi 16 août, la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles a fait irruption dans un café de Laeken “fortement soupçonné d’être un lieu de trafic de stupéfiants“. Une forte odeur de cannabis a immédiatement été perçue. Plusieurs personnes présentes étaient en possession de petites quantités de drogue. Derrière le comptoir du café, des pacsons vides ont été trouvés, ainsi qu’un sac contenant 53 grammes de cannabis, 30 grammes cachés entre les coussins d’un canapé situé dans une partie privée du café, et une balance de précision.

Cinq nouvelles montres, d’une valeur totale de 1.834 euros, ont également été découvertes.

Par le passé, l’établissement avait déjà été mis en cause pour des faits similaires et cette fois encore, plusieurs riverains s’étaient plaints.

Le gérant a été privé de liberté et inculpé de vente ou présentation de stupéfiants sans autorisation. Le commerce a été mis sous scellés judiciaires, “envoyant de ce fait un signal fort“, précise la police, “celui que la police et la Justice sont déterminées à lutter contre pareilles pratiques.”

BX1