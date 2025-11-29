Un blessé par balle près du canal à Molenbeek

Les jours de la personne blessée par balle vendredi soir à Molenbeek-Saint-Jean ne sont pas en danger, a précisé samedi matin la police de la zone Bruxelles-Ouest. La victime était consciente à l’arrivée des secours. Une enquête est en cours.

Un blessé par balle a été pris en charge vendredi peu après 21h00 place du Triangle, sur le territoire de Molenbeek-Saint-Jean, a confirmé le porte-parole des pompiers bruxellois, Walter Derieuw.

Un SMUR et une ambulance ont été envoyés sur place afin de prendre en charge la victime. Celle-ci a ensuite été transportée vers un hôpital. L’identité de la personne n’a pas été communiquée et il n’était pas non plus possible de préciser s’il s’agissait d’un homme ou d’une femme.

Le parquet a été avisé des faits dans la soirée. Samedi, la police a indiqué que la victime était consciente lorsque les services de secours sont arrivés sur les lieux et que ses jours ne sont pas en danger.

Les circonstances exactes dans lesquelles les coups de feu ont été tirés restent à déterminer. Selon la police, une enquête est en cours afin d’établir les faits. Aucun autre élément n’a été communiqué à ce stade, notamment sur l’éventuelle présence d’un ou plusieurs suspects ou sur d’éventuelles interpellations.

