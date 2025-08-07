Un blessé grave après de nouveaux coups de feu sur la place Lemmens

Des coups de feu ont à nouveau été signalés jeudi soir sur la place Alphonse Lemmens à Anderlecht. Une personne a été blessée par balle et transportée à l’hôpital, a confirmé le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.

“Nous avons reçu un appel vers 19h50. Une ambulance et une équipe du SMUR ont été envoyées sur place pour prendre en charge un blessé par balle. La victime a été évacuée vers l’hôpital“, a-t-il précisé.

Selon la zone de police Bruxelles-Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest), la victime a été grièvement blessée et se trouve dans un état critique. Les circonstances exactes de l’incident restent à déterminer.

Le parquet de Bruxelles a été avisé des faits et a ouvert une enquête. Le laboratoire de la police judiciaire fédérale s’est rendu sur place pour effectuer les constatations techniques.

Cette fusillade survient deux jours après un autre incident armé survenu dans la même zone, dans la nuit du 5 au 6 août, également sur la place Lemmens. Lors de ce précédent fait, plusieurs douilles avaient été retrouvées, mais aucun blessé n’avait été signalé. Un suspect a néanmoins été interpellé et placé sous mandat d’arrêt pour tentative d’assassinat, détention d’arme à feu, association de malfaiteurs et détention de stupéfiants.

À ce stade, on ignore si les deux événements sont liés.

