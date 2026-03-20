Un appel à candidatures lancé pour remplacer David Leisterh à la présidence du MR bruxellois

Le bureau électoral de la Régionale MR de Bruxelles & Périphérie, présidé par Viviane Teitelbaum, ouvre officiellement l’appel à candidatures pour l’élection de la nouvelle présidence, annonce-t-il par voie de communiqué ce vendredi.

“Après plus de 500 jours de néant” dans les négociations bruxelloises, David Leisterh avait annoncé en octobre dernier son retrait de la vie politique nationale et régionale, tout en continuant d’assurer son mandat de bourgmestre de Watermael-Boitsfort. Cinq mois plus tard, et alors que l’ancien président du MR bruxellois a entre-temps rejoint une agence de communication privée, l’heure est à son remplacement. “Une élection est organisée conformément aux statuts du Mouvement Réformateur afin de pourvoir à la continuité du mandat“, explique le parti libéral.

Concrètement, tout membre MR de la Régionale, en ordre de cotisation pour 2024, 2025 et 2026, peut se porter candidat jusqu’au lundi 30 mars 2026 à minuit, par courrier (Avenue de la Toison d’Or 84–86, 1060 Bruxelles) ou par courriel (bruxelles@mr.be), avec éventuellement un court texte de présentation et une photo, précise le communiqué.

Le vote se déroulera au scrutin secret, à la majorité absolue, au siège du Mouvement Réformateur, du 21 au 24 avril, avec un dépouillement prévu le vendredi 24 avril à 14h00.

À ce stade, le président du CPAS de la Ville de Bruxelles et ancien député bruxellois David Weytsman semble faire figure de favori. Le nom de Valentine Delwart, récemment nommée bourgmestre d’Uccle en remplacement du nouveau ministre-président Boris Dilliès, a également circulé.

BX1 – Photo : Belga