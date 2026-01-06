David Leisterh rejoint le privé après son retrait de la politique régionale

Il rejoint l’agence de communication stratégique Growth Inc comme Senior Advisor, selon une information du journal l’Echo.

Un peu plus de deux mois après avoir quitté la vie politique régionale, David Leisterh (MR), bourgmestre de Watermael-Boitsfort continue sa carrière dans le privé.

Fondée par l’économiste Peter De Keyzer, Growth Inc. a déjà recruté plusieurs personnalités issues de la politique et de l’institutionnel. Pressenti pour devenir ministre-président bruxellois, Leisterh il avait finalement renoncé en octobre dernier face aux blocages dans la formation du gouvernement régional.

Rédaction – Photo : Belga