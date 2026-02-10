Un adolescent brûlé vif : la police lance un appel à témoins et recherche des images

Les faits se sont produits le vendredi 30 janvier vers 18h45, avenue Docteur Zamenhof à Anderlecht, à proximité du canal. Une rixe a éclaté entre plusieurs jeunes. Au cours de celle-ci, un adolescent de 16 ans a été aspergé d’un produit inflammable avant d’être incendié. La victime a ensuite sauté dans l’eau, mais a subi de graves brûlures. Elle a été transportée à l’hôpital et ne se trouve plus en danger de mort.

Le ministère public a ouvert une information judiciaire pour tentative de meurtre. Un premier suspect mineur a été interpellé deux jours après les faits, le dimanche; et placé par un juge de la jeunesse. Un deuxième mineur s’est présenté à la police le même jour, avant d’être placé lundi, tout comme un troisième suspect mineur qui s’est également présenté aux autorités. Les trois ont été placés dans l’institution communautaire fermée De Grubbe à Everberg.

Selon le parquet de Bruxelles, plusieurs devoirs d’enquête sont toujours en cours afin d’identifier d’éventuels autres suspects.

À la demande du juge d’instruction, la police recherche désormais des images de vidéosurveillance – caméras publiques ou privées (dashcams, sonnette…) ou tout autre enregistrement – ainsi que des témoins des faits.

Toute personne disposant d’informations est invitée à contacter les enquêteurs via le formulaire disponible sur le site de la police fédérale, par e-mail à avisderecherche@police.belgium.eu ou via le numéro gratuit 0800/30 300.

Belga