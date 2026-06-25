Uccle : un incendie dans un entrepôt de la chaussée d’Alsemberg

Ce matin, les Pompiers de Bruxelles, les services médicaux d’urgence et la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles sont intervenus chaussée d’Alsemberg à Uccle pour un incendie dans un entrepôt d’environ 200 m² appartenant à une école de cirque.

À leur arrivée, les secours ont constaté que le foyer se situait dans l’espace entre deux niveaux du bâtiment. En raison de son accessibilité limitée et de la structure métallique des lieux, d’importants travaux de découpe et de déblai ont été nécessaires pour atteindre et éteindre complètement l’incendie. Les fumées se sont propagées dans une partie attenante du bâtiment appartenant au même site.

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Aucune personne ne se trouvait à l’intérieur au moment de l’incendie et aucun blessé n’est à déplorer. Le bâtiment est entièrement inutilisable. L’intervention a également eu un impact temporaire sur la circulation des trams dans le secteur. Les opérations se sont terminées vers 11h40.

« Les températures élevées ont rendu cette intervention particulièrement éprouvante pour nos équipes. Dès que la situation opérationnelle l’a permis, les pompiers ont été relevés afin de pouvoir se reposer, se réhydrater et poursuivre l’intervention dans les meilleures conditions de sécurité. La protection de nos intervenants fait pleinement partie de la gestion d’une intervention de longue durée », explique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers dans un communiqué.