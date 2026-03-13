Trois suspects interpellés après la violente agression à la gare de Vilvorde

Trois personnes ont été interpellées à la suite d’une violente agression survenue vendredi dernier à Vilvorde, a fait savoir vendredi la police de Vilvorde-Machelen.

Le 6 mars vers 18h25, une dispute a éclaté entre un homme de 18 ans, originaire de Steenokkerzeel, et quatre jeunes à la gare de Vilvorde. L’homme a été agressé par trois d’entre eux. Il a été jeté au sol et roué de coups. Il a été transporté à l’hôpital, mais ses jours n’étaient pas en danger. Un premier suspect, adulte, avait été appréhendé au cours du week-end et placé sous mandat d’arrêt. Sa détention préventive a été prolongée d’un mois, mercredi, par la chambre du conseil.

La police avait diffusé un avis de recherche mardi pour les deux autres suspects. Jeudi, le duo a pu être intercepté. L’un d’eux, majeur, a été placé sous mandat d’arrêt. L’autre, mineur d’âge, doit comparaître vendredi devant le juge de la jeunesse.

Deux suspects sont âgés de 19 ans et le mineur de 17 ans. Ils vivent à Vilvorde, Grimbergen et Evere, a précisé la police locale.

L’avocat de la victime, Walter Damen, a indiqué dans les colonnes de Het Laatste Nieuws que son client n’avait en aucun cas provoqué ses agresseurs et qu’il avait simplement cherché à protéger sa petite amie.

Belga