Un homme violemment agressé par un groupe de jeunes à Vilvorde : “La victime a été transportée à l’hôpital”

À la gare de Vilvorde, un homme a été blessé vendredi soir lors d’un incident violent impliquant plusieurs jeunes. La victime n’était toutefois pas en danger de mort. C’est ce qu’indique le parquet de Hal-Vilvorde.

“Hier soir vers 18h25, une altercation s’est produite à la gare de Vilvorde entre plusieurs jeunes“, explique la porte-parole du parquet, Mélanie Geeraerts. “Quatre jeunes environ auraient ensuite attaqué la victime, lui portant un violent coup et la projetant brutalement au sol, avant de lui asséner encore plusieurs coups. La victime a été transportée à l’hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger.”

Selon les informations récoltées par La Dernière Heure, un suspect adulte a été arrêté et un juge d’instruction a été requis.

Avec Belga – Photo : Belga Image