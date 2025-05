Un Youtubeur encourt 3 ans et demi de prison pour des “pranks” dans le métro bruxellois

Dans ces vidéos, “Yanike” y déversait des seaux contenant notamment des excréments sur des passants et usagers de la Stib.

Le Youtubeur “Yanike”, de son vrai nom Yannick D., a comparu ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour une série de vidéos de “pranks” tournées entre juillet 2023 et août 2024, selon une information de la DH. Il y déversait des seaux contenant notamment des excréments sur des passants et des usagers de la STIB, dans le but de générer des vues sur sa chaîne.

Parmi les victimes, une fillette de 10 ans a été éclaboussée. Si l’accusé reconnaît les faits, il affirme ne pas avoir mesuré la gravité de ses actes. Il encourt jusqu’à 3 ans et demi de prison.

Déjà arrêté à deux reprises, il n’a pas respecté l’interdiction de publier de nouvelles vidéos, condition pourtant imposée à sa libération. Malgré les avertissements, il a maintenu sa chaîne en ligne, invoquant son investissement personnel. Le parquet envisage une peine plus clémente pour ses deux complices, considérés comme plus coopératifs. De son côté, la défense évoque une prise de conscience tardive et le besoin d’un encadrement adapté.

Rédaction