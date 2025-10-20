Tri et collecte des déchets : Bruxelles-Propreté renforce ses contrôles à l’égard des commerçants

Une série de mesures ont été lancées dans la capitale pour améliorer la propreté des artères commerciales, indique lundi Bruxelles-Propreté. En collaboration avec la Région bruxelloise, la Ville de Bruxelles et Bruxelles Environnement, l’organisme entend mener des opérations de sensibilisation et de contrôle auprès des commerçants.

Selon Bruxelles-Propreté, une grande partie des commerçants bruxellois n’ont pas signé de contrat avec un collecteur agréé, alors même qu’il s’agit d’une opération légale. Par ailleurs, l’organisme constate régulièrement que des professionnels utilisent les sacs blancs prévus pour les déchets ménagers de la Région bruxelloise, “faisant ainsi peser la charge de collecte des déchets professionnels sur la collectivité“. De plus, des sacs-poubelles et des conteneurs commerciaux sont souvent mal triés, ou sortis en dehors des horaires dédiés à la collecte.

“Cette situation engendre malheureusement de nombreux problèmes en termes de propreté et nuit au cadre de vie des Bruxellois et plus largement à l’image de la région“, déplore Bruxelles-Propreté. Des actions de sensibilisation et de contrôle ont dès lors été lancées, visant principalement à identifier et à traiter les dépôts clandestins issus d’activités commerciales, mais aussi les situations non-conformes et récurrentes qui nuisent à la propreté de certaines rues commerçantes.

Premiers contrôles

Après une première phase de sensibilisation initiée au cours de ces derniers jours, l’opération intègre désormais des actions de verbalisation. Des premiers contrôles ont ainsi été menés ce lundi par la Ville de Bruxelles. Sur un total avoisinant plus de 2.000 sacs-poubelles, l’équipe verbalisation du service Propreté de la Ville s’est penché sur plus de 470 sacs non conformes. Les investigations sont en cours pour identifier et verbaliser les auteurs.

D’ici à la fin de l’année 2025 et pendant une large partie de 2026, l’Agence prévoit de reproduire ce modèle et de le proposer à toutes les communes qui souhaitent se joindre au dispositif.

Belga – Photo : Belga