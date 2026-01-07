Tramification du bus 95 : terminus envisagés à l’ULB ou à Delta

Une étude présentée par la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt, examine quatre tracés possibles avec des terminus à Delta, à l’ULB, place Keym ou place Wiener, selon la DH.

La tramification du bus 95, ligne très fréquentée entre Watermael-Boitsfort et le centre de Bruxelles, fait toujours débat.

Selon l’étude, les options Delta et ULB sont les plus réalistes, car un prolongement jusqu’à la place Wiener poserait de lourds problèmes d’insertion dans les rues étroites de Watermael-Boitsfort. Mais ces scénarios impliqueraient la disparition de la connexion directe entre Boitsfort et l’hypercentre, ce qui entraîne une forte opposition locale.

Pour compenser, l’étude évoque une réorganisation du réseau de bus, notamment une adaptation de la ligne 71 afin de maintenir une connexion directe avec la place Wiener. Aucune décision n’a encore été prise, le dossier étant renvoyé au prochain gouvernement bruxellois, même si la ministre estime la tramification nécessaire pour augmenter la capacité de transport.

