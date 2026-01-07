Passer la navigation
Trafic ferroviaire perturbé entre Bruxelles et les Pays-Bas en raison de la neige

D’importantes perturbations sont causées par la neige sur les rails néerlandais.

Le trafic ferroviaire vers les Pays-Bas est à l’arrêt à la frontière, signale le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel mercredi matin.

Tous les trains qui ne sont pas à grande vitesse doivent s’arrêter à Essen, dernière gare avant la frontière nord du pays. En conséquence, les trains EuroCity entre Bruxelles et Rotterdam et les EuroCity Direct entre Bruxelles et Amsterdam ne circulent temporairement pas, tout comme la liaison Puurs-Sint-Amands-Roosendaal.

Les Eurostar entre la Belgique et les Pays-Bas circulent, mais des annulations et des retards sont à prévoir. Le trafic entre Liège et Maastricht n’est, quant à lui, pas affecté.

Belga – Image d’illustration 

