Trafic de drogues : une travailleuse du parquet général bruxellois suspectée de blanchiment

La femme aurait inscrit à son nom des voitures de luxe, à la demande d’une ancienne flamme, un docker.

Une collaboratrice du parquet général de Bruxelles, âgée de 50 ans, a été arrêtée dans le cadre d’une enquête anversoise sur un réseau criminel actif dans le trafic de drogues, relate jeudi le quotidien “Gazet van Antwerpen”.

Ces voitures auraient servi, parmi d’autres objets de luxe, à blanchir l’argent de la drogue importée via le port d’Anvers. Le parquet d’Anvers confirme jeudi l’information dévoilée par le journal. La police judiciaire fédérale d’Anvers avait mené une série de perquisitions il y a quelques semaines, dans le cadre d’une enquête sur des chargements de cocaïne transitant par Anvers depuis décembre dernier. Dans la foulée, plusieurs personnes ont été interpellées, dont du personnel portuaire et la collaboratrice du parquet général de Bruxelles. Sept d’entre elles ont été placées sous mandat d’arrêt, parmi lesquelles cette femme, qui a passé quelques jours en prison avant d’être placée sous surveillance électronique. Lors de la perquisition chez le docker, les policiers ont découvert plusieurs voitures de luxe mais aussi des motos de course.

Les perquisitions dans leur ensemble ont aussi permis de saisir du cash, des vêtements de luxe et des vélos de course. L’avocate de la collaboratrice du parquet assure auprès du quotidien que sa cliente a agi de bonne foi, sans savoir que les voitures étaient potentiellement liées à une activité criminelle. La justice tente, selon Gazet van Antwerpen, de déterminer si la femme a partagé avec des criminels des informations sensibles dont elle pouvait disposer via son travail au parquet général.

Belga