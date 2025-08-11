Trafic chargé à Bruxelles et en Europe pour le week-end de l’Assomption

La circulation sera fortement perturbée en Europe du 14 au 18 août, en raison du week-end prolongé de l’Assomption et des retours de vacances. Les difficultés devraient particulièrement toucher les routes en direction du nord, surtout samedi et dimanche, selon les prévisions de Touring.

En Belgique, des embouteillages sont attendus dès jeudi après-midi et en soirée sur l’E40 entre Bruxelles et la côte, ainsi que sur l’E411 vers Luxembourg. Pour les retours, le dimanche soir sera critique, notamment sur l’E40 entre Ostende et Bruxelles.

Au niveau européen, le pic des perturbations se situera vendredi et samedi. L’Allemagne et l’Autriche connaîtront une circulation très chargée vendredi. En France, samedi et dimanche seront particulièrement difficiles dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’arc méditerranéen, avec de longues files prévues. Les retours de vacances compliqueront également la situation. Aux Pays-Bas, les vacances scolaires se terminent dans la région Sud, tandis qu’en Allemagne, la période des vacances touche aussi à sa fin dans cinq Länder (Brême, Hesse, Basse-Saxe, Rhénanie-Palatinat et Sarre). S’y ajoutent environ 1.200 chantiers en Allemagne, des travaux dans le col du Brenner et des contrôles frontaliers ponctuels en Allemagne (A3, A8, A93) susceptibles de causer des temps d’attente supplémentaires.

Dimanche sera particulièrement critique pour les retours, avec des conditions “rouges” prévues en France, Allemagne, Autriche et Suisse. La situation ne devrait se normaliser qu’à partir de lundi, sauf sur l’arc méditerranéen français où des difficultés persisteront.

Belga