Tour du Midi : feu vert du Conseil des ministres pour une rénovation à 178 millions d’euros

Le Conseil des ministres a validé vendredi la rénovation de la Tour du Midi, un projet estimé à près de 178 millions d’euros et relancé après plusieurs années d’attente.

La Tour du Midi, qui abrite le Service fédéral des Pensions, sera bien rénovée : le journal Le Soir rapporte que le Conseil des ministres a donné son feu vert, ce vendredi, pour ce projet dans les cartons depuis plusieurs années. Le gouvernement avait repris ce projet dans son accord.

Début décembre, le ministre des Pensions Jan Jambon (N-VA) avait déclaré que le coût de la rénovation était estimé à 177,69 millions d’euros. Il expliquait également qu’une dernière estimation faisait état d’un prix de vente du bâtiment autour des 91 millions d’euros, mais qui grimperait à 323 millions après rénovation.

► Lire aussi | La tour du Midi ne sera pas complètement rénovée : “Ce n’est pas le privé qui bloque, c’est juste l’Open VLD” (26 mars 2024)

La rédaction avec Belga – Photo : Belga Image