La rénovation de la Tour du Midi estimée à près de 178 millions

Le coût de la rénovation de la Tour du Midi, à Bruxelles, est estimé à 177,69 millions d’euros, a répondu mercredi le ministre des Pensions Jan Jambon (N-VA) à une question de la députée Alexia Bertrand (Open VLD).

Cela fait des années que l’on évoque une rénovation en profondeur de cette tour située juste à côté de la gare du Midi, qui abrite le Service fédéral des Pensions. Ce gouvernement a lui aussi repris ce projet dans son accord.

Selon les chiffres présentés par le ministre Jambon, une dernière estimation faisait état d’un prix de vente du bâtiment autour des 91 millions d’euros, mais qui grimperait à 323 millions après rénovation.

Belga

BX1
