Thomas Gillet élu président du Centre d’Action Laïque

Philosophe et éthicien issu de l’ULB, celui-ci est actuellement maître-assistant en philosophie à la Haute École de Bruxelles-Brabant (HE2B) dans le département pédagogique et collaborateur scientifique au Centre Interdisciplinaire d’Étude des Religions et de la Laïcité de l’ULB (CIERL).

Il succède à Véronique De Keyser qui aura assuré cette fonction durant 6 années. Il était le seul candidat à l’élection.

Âgé de 37 ans, Thomas Gillet est loin d’être un inconnu dans le mouvement laïque. Ce militant bénévole a apporté son concours en tant qu’administrateur à de nombreuses structures laïques dont l’Union des anciens étudiants de l’ULB (UAE) qu’il a présidée de 2018 à 2021, la régionale bruxelloise du Centre d’Action Laïque et l’Association de la Jeunesse pour l’Interaction et la Libre Expérience (AJILE).

Il a intégré le conseil d’administration du Centre d’Action Laïque en 2015. En posant sa candidature à la présidence, Thomas Gillet entendait rendre au mouvement laïc ce qu’il lui a apporté en l’aidant à se former, en l’accompagnant et en lui permettant de grandir, a fait valoir samedi le CAL, dans un communiqué.

M. Gillet est l’auteur de plusieurs livres dont “Dis, c’est quoi la citoyenneté ?”, préfacé par le président du PS Paul Magnette et postfacé par François De Smet, député et ex-président de DéFI.

Candidat suppléant aux élections à la Chambre, il a présidé la section PS de Watermael-Boitsfort jusqu’en janvier 2026, quittant au même moment le conseil communal.

La fonction de président, tout comme celle de membre du Conseil d’administration du Centre d’Action Laïque, est totalement bénévole. Le mandat de président est d’une durée de trois ans, renouvelable.

Belga