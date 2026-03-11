Theo Francken annonce un contrat avec une entreprise ukrainienne au Bedex : “On va pouvoir produire des drones en Belgique”

Theo Francken était l’invité de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles ce mercredi matin.

Les rapatriements vers la Belgique en provenance du Proche-Orient sont officiellement terminés. “Pour le moment, oui”, a confirmé le ministre de la Défense de Belgique. “Nous restons en stand-by en étant présents à Hurghada, en Égypte, et en étant attentifs à la situation au Liban. Mais aucun avion n’est prévu pour le moment.”

► Lire aussi |Guerre au Moyen-Orient : la Belgique ne prévoit plus de vols de rapatriement

Après les événements en Iran, une synagogue à Liège a été touchée par une explosion qui n’a pas fait de blessé. Suite à cette actualité, le président du Comité des Organisations Juives de Belgique (CCOJB), Yves Oschinsky, s’est dit favorable au déploiement de militaires dans les rues pour protéger les lieux et institutions juives, notamment à Bruxelles. Une bonne idée ? “Pour moi, c’est toujours la fonction de la police de s’occuper de cela”, a-t-il affirmé. “Par contre, les militaires peuvent venir aider en cas de nécessité. On a un plan avec Monsieur Quintin pour mettre des militaires à Bruxelles et à Anvers. Entre 70 et 90 militaires seront réquisitionnés. Mais cela traîne à cause du dossier concernant la surpopulation des prisons.”

► Lire aussi | Une synagogue attaquée à Liège: sécurité renforcée à Bruxelles

Le Bedex, premier salon de la Défense en Belgique

Ce mercredi soir, à 18 h 00, Theo Francken sera sur le plateau du Heysel pour l’inauguration du Bedex, le premier salon de la défense en Belgique. “Tous les aspects de la défense seront montrés au sens large. Il y aura des entreprises privées avec près de 300 exposants qui exposeront leurs nouvelles technologies.”

Pour le ministre fédéral, l’objectif est double : “Des contrats seront signés et il y aura des affaires. Mais il y a aussi une sorte de sensibilisation. La Défense est très sexy pour le moment, on le voit avec le service militaire pour la jeunesse qui est super populaire, surtout chez les francophones. Obtenir un salon de renommée, c’est une très bonne chose pour Bruxelles.”

Ce sera aussi l’occasion de faire des investissements dans les drones pour éviter la situation de vols d’engins connue en début d’année. D’ailleurs, Théo Francken a annoncé qu’un contrat allait être signé avec une entreprise ukrainienne. “Cela nous permettra de produire des drones counting systems et des drones en Belgique”, assume le nationaliste flamand. “Nous en avions, mais pas assez”, concède l’homme politique N-VA. “On en a acheté et on a investi pour avoir plus de matériel qu’avant. Mais on doit encore investir beaucoup plus. Nous devons aussi donner des formations à nos militaires. La guerre en Ukraine a changé la donne et il faut absolument s’adapter aux nouvelles manières de combattre.”

Enfin, il est revenu sur l’idée de Georges-Louis Bouchez de vouloir mettre des listes MR en Flandre à partir de 2029. “Ce n’est pas facile de prendre des voix en Flandre sans parler le néerlandais”, a-t-il commencé. “Il peut essayer, on a essayé en Wallonie et cela n’a pas vraiment marché. Il faut aussi voir ce qu’il va se passer avec Anders.”