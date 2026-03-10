 Aller au contenu principal
Guerre au Moyen-Orient : la Belgique ne prévoit plus de vols de rapatriement

Avion Brussels Airport Zaventem - Belga James Arthur Gekiere

La Belgique ne compte plus organiser de vols de rapatriement depuis le Golfe persique, a indiqué mardi le SPF Affaires étrangères.

“Nous suivons la situation de près et tenons compte de différents scénarios en fonction de la situation sécuritaire”, a-t-il précisé. Mardi matin, un nouvel avion s’est posé avec 64 Belges et 32 ressortissants européens à bord en provenance de la région.

Les personnes qui cherchent toujours une solution à l’heure actuelle peuvent prendre contact avec le centre de crise des Affaires étrangères via le numéro d’appel d’urgence. Des solutions seront cherchées pour elles dans un cadre européen, précise le SPF.

