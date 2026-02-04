Téléphone au volant : les sanctions sont différentes selon les régions, “On espère que ce sera harmonisé”

Hier et aujourd’hui, les contrôles sont renforcés sur la route pour verbaliser les conducteurs qui utilisent leur téléphone au volant. Les sanctions ne sont pas les même que l’on soit à Bruxelles, en Flandre ou en Wallonie. Dans la capitale, elles sont moins sévères que dans le nord du pays.

Le geste est trop courant au volant : regarder son téléphone, envoyer un SMS ou consulter ses mails est une infraction du troisième degré. Ce mardi et mercredi, la police a renforcé ses contrôles à moto ou en voiture banalisée : “On a l’habituel feu rouge durant lequel le conducteur fait usage de son GSM pour un SMS, changer de musique ou même regarder un film“, constate Matthieu Van Vaerenbergh, commissaire de la zone Montgomery. “On peut également avoir des comportements pendant la circulation. On constate que des véhicules zigzaguent ou dévient de leur trajectoire. Cela attire évidemment notre regard“, ajoute le commissaire.

En 2024, en Région bruxelloise, près de 24 000 conducteurs ont été verbalisés pour utilisation de leur téléphone. Une pratique qui devient de plus en plus dangereuse : “Auparavant, on utilisait son téléphone essentiellement pour téléphoner au volant. Là, le risque d’accident est multiplié par deux“, rappelle Benoît Godart, porte-parole de l’Institut Vias. “Aujourd’hui, on l’utilise plutôt pour envoyer des SMS ou lire des messages et là, le risque d’accident est multiplié par six. En d’autres termes : pour la sécurité routière, l’évolution n’est pas positive. Le risque d’accident est plus élevé aujourd’hui qu’il y a quelques années“, s’inquiète-t-il.

► Voir aussi | Téléphone au volant : une première à Bruxelles, la police contrôle les infractions à l’aide de drones



Ce qui est interdit, c’est d’avoir son téléphone en main. Ce qui est autorisé, c’est de l’avoir posé sur un support fixe, mais pas en toute condition : “S’il est sur un support fixe mais qu’on constate que votre conduite est devenue dangereuse, que vous déviez de votre trajectoire ou que vous n’êtes plus en mesure d’effectuer vos manœuvres nécessaires, à ce moment-là, on revient sur l’article 8.3 qui dit que vous devez être en mesure d’effectuer toutes les manœuvres. Vous serez en contravention“, prévient le commissaire Matthieu Van Vaerenbergh.

À Bruxelles, cette infraction coûte 184€, mais la Flandre est beaucoup plus sévère et impose un retrait de permis pendant deux semaines. “On espère que ces pratiques vont être harmonisées parce qu’il n’est pas vraiment juste qu’un conducteur qui téléphonait au volant se voit retirer son permis parce qu’il est en Flandre tandis qu’un même conducteur à Bruxelles pourrait garder son permis. Ce n’est pas juste“, argumente Benoît Godart.

Dans la pratique, consulter son GSM au volant peut entraîner un retrait de permis à Bruxelles, mais c’est au cas par cas, par exemple s’il y a récidive. Sans oublier que regarder son téléphone sur la route est une infraction pour tout le monde : cyclistes compris.

■ Reportage d’Alice Dulczewski et Charles Carpreau